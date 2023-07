Inter, cosa c'è dietro il voltafaccia di Lukaku: il retroscena

15/07/2023 08:22

Dietro la clamorosa presa di posizione di Lukaku che ora non risponde all’Inter ci sono anche situazioni che covano da tempo. Il belga, ad esempio, non ha gradito la preferenza di Inzaghi per Dzeko nella finale di Istanbul e pare non essere stata sufficiente la promessa di una futura titolarità

Tanti i commenti: "è il peggiore l’unica cosa che conta per lui è se stesso, è un finto, un gradasso con manie di protagonismo. Un vigliacco e lo dimostra sempre. Fa la vittima ma è il peggiore, mai potuto sopportare", oppure: "Ora se ne accorge ma quando gli hanno detto che avrebbero aperto la trattativa per riportarlo perché non l'ha detto prima? Ma che vada via" e poi: "Nella finale entra sullo 0-0 ,sbaglia 2 goal ed evita il pari facendo il portiere. Giusto pretendere la titolarità"

C'è chi scrive: "Da bambino ha sempre sognato di giocare nell’Inter poi nel Chelsea poi ancora nell’Inter e poi nella Giuve. Ma quante volte è stato bambino questo?" e anche: "Io mantengo ancora la calma e aspetto di avere tutta la storia davanti, perchè Lukaku come giocatore è importante ma L’FC INTERNAZIONALE lo è di più, e se veramente giochi con i sentimenti figlio di puttana ne paghi le conseguenze"

Infine la chiosa polemica: "All’Inter solo mercenari: De Vrij il venduto, Dzeko e Miki i traditori della Roma, Acerbi della Lazio, Calhanoglu lasciamo stare, Skriniar fuggito a Parigi nonostante le - indecorose - suppliche della Nord. E ora Lukaku. Insultato due anni fa, ripreso come un re, sarà bianconero"