Palmeri: Cardinale ci ha messo una pezza, Adl e Lotito no, i risultati

Si sofferma sui tratti comuni della stagione di Napoli, Lazio e Milan Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

Nelle manie di onnipotenza dovute a uno scudetto miracoloso, De Laurentiis aveva ritenuto che Giuntoli non avesse bisogno di sostituti, persuaso che la squadra l’avesse fatta lui e che come sempre aveva ripetuto: “Sono io l’unico insostituibile”. Lotito pure aveva ritenuto che Tare fosse un orpello, e si potesse benissimo fare a meno non solo di lui ma della sua mansione. E infine Cardinale, illuso che il calcio fosse un parente povero degli sport americani, aveva cancellato Maldini dal presente del Milan, ritenendo che gli scout e Furlani avessero tutto il know how equiparabile ai 50 anni di Milan di Paolo.