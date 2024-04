La Juve torna alla vittoria, pungente considerazione di Varriale

03/04/2024 14:46

Torna al successo la Juventus in Coppa Italia e torna come di consueto l'analisi social di Enrico Varriale. L'ex vicedirettore di Rai Sport, su X, analizza la prestazione dei bianconeri e non evita di lanciare una punzecchiatura ad Allegri e ai suoi, anzi forse più di una. La prima è sulla vittoria che mancava da oltre un mese, la seconda sulla miglior qualità della prestazione della Lazio, almeno nella prima parte di gara. Ecco quanto sottolineato da Varriale: