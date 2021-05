Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

16/05/2021 19:50

Sono ufficiali le scelte di Pioli e di Semplici per la sfida contro il Cagliari che può valare l'accesso alla prossima Champions League per il Milan. Si gioca questa sera alle 20.45 a San Siro, con i sardi che nel pomerriggio, visto il pareggio tra Benevento e Crotone hanno festeggiato la permanenza in Serie A e non hanno quindi più nulla da chiedere a un campionato complicato, ma che sono riusciti a raddrizzare grazie a un finale da incorniciare.

Milan-Cagliari, le formazioni

Come detto, la gara vale invece moltissimo per Pioli che vuole chiude chiudere il discorso qualificazione Champions e si affida ai titolarissimi. Conferma sulla trequarti per Brahim Diaz, che giostrerà accanto al rientrante Saelemaekers e a Calhanoglu dietro all'unica punta Rebic. A centrocampo stabile la coppia Kessié-Benatancur. Davanti a Donnurumma, conferme per Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Non rinuncia ai titolari nemmeno Semplici, che conferma tutti (manca solo Duncan, al suo posto Deiola).

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Semplici.