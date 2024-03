Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli

30/03/2024 18:44

La sera della veglia pasquale la 30esima giornata di Serie A offre come match Fiorentina-Milan, il primo per i viola senza il prematuramente scomparso direttore generale Joe Barone.

Alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi si fronteggeranno i gigliati che proveranno a superare in classifica il Napoli al settimo posto, e i rossoneri che vogliono ribadire la loro presenza al secondo posto con la quarta vittoria di fila. Per l'occasione Pioli chiama in difesa Florenzi al posto di Theo Hernandez, squalificato; al centrocampo Bennacer, e come esterno destro d'attacco Chukwueze, in sostituzione di Pulisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouame; Belotti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.