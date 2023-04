Champions League Napoli-Milan, le formazioni: Le scelte di Spalletti e Pioli

17/04/2023 20:00

Archiviati con un massiccio turnover e un pareggio a testa i rispettivi impegni in campionato, Luciano Spalletti e Stefano Pioli si tuffano nella gara di ritorno dei quarti di Champions League e si apprestano a vivere la notte più importante della loro stagione schierando le migliori formazioni possibili. Al Maradona, si parte dal minimo vantaggio rossonero, dettato dalla rete di Bennacer all'andata.

Il Napoli deve, per forza di cose, fare a meno di Kim e Zambo Anguissa, squalificati dopo i cartellini rimediati a San Siro, ma applaude il rientro di Osimhen. Praticamente certo del posto Juan Jesus, dovrebbe essere Ndombelè a sostituire Anguissa, ma non è da escludere che Spalletti si giochi la carta Elmas.

In casa Milan, apprensione per le condizioni di Giroud, anche se in conferenza Pioli è sembrato fiducioso. Per il resto, formazione titolare e zero sorprese, con la conferma di Kjaer a centro della difesa accanto a Tomori e Diaz-Leao-Bennacer alle spalle proprio di Giroud, pronto a stringere i denti.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli