Sarri sceglie il silenzio: Nessuna conferenza prima del Napoli

27/11/2021 09:15

C'era grande curiosità per la conferenza stampa di Sarri alla vigilia della sfida al Napoli, la squadra dove maggiormente si è vista la sua mano nella lunga carriera del tecnico di Figline, ma bisognerà aspettare domani sera, dopo la partita, per sentire (salvo sorprese) le sue parole sulla sua ex squadra. Il tecnico della Lazio non parlerà oggi ai giornalisti.

La Lazio, dopo la dura trasferta di Europa League a Mosca, è rientrata a Formello solo ieri intorno alle 16.30. Era partita in mattinata dalla Russia. Seduta di scarico, poi tutti a casa per staccare un po’ e riposare. Oggi è già tempo di rifinitura. Alle 14 è prevista la conferenza stampa di Danilo Cataldi al posto dell'allenatore, che non parlerà. La società, con l’impegno di coppa del giovedì, spesso si è mossa così ma vista la circostanza eccezionale del rivale speciale si pensava che Sarri avrebbe comunque parlato. Nel pomeriggio Sarri ritroverà i suoi per l’allenamento. Subito dopo ecco la partenza in treno dalla stazione Termini direzione Napoli.