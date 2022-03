Roma, Mourinho più vincente quando è nascosto

06/03/2022 19:05

Josè Mourinho non ha potuto seguire dalla panchina la vittoria della sua Roma contro l’Atalanta. I giallorossi hanno conquistato un successo importante che gli consente di tenere accese le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League, ma soprattutto si sta vedendo finalmente la squadra che vuole il tecnico portoghese. Nelle ultime gare i giallorossi sono riusciti a trovare le risorse per superare anche i momenti di difficoltà e portare a casa dei punti importanti. C’è un dato che però fa sorridere, quando l’allenatore portoghese è squalificato quindi costretto a vedere la partita da lontano, la Roma vince sempre. E’ successo la prima volta con il Cagliari in Sardegna, e la situazione si è ripetuta anche contro lo Spezia e l’Atalanta. Se nel match contro lo Spezia, Mourinho che aveva comunque voluto seguire la squadra aveva viso lqa gara dal bus, contro i nerazzurri lo Special One ha deciso di vedere il match in uno stanzino riservato dello stadio in compagnia del gm Pinto, anche lui squalificato.