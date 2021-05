Nazionale, Oriali duro con Donnarumma e Insigne

25/05/2021 21:26

Come riportato dalla redazione di SkySport, il team manager della Nazionale italiana, Lele Oriali, avrebbe imposto a Gigio Donnarumma e Lorenzo Insigne di lasciare fuori dal ritiro azzurro le questioni legate al calciomercato. Ai due fuoriclasse sarebbe infatti suggerita la raccomandazione di non farsi distrarre dalle questioni legate al loro futuro con le squadre di club.

Oriali vorrebbe infatti che il raduno azzurro in Sardegna fosse libero da ogni distrazione derivante dal mercato, che con l'avanzare dell'estate potrebbe farsi sempre più pressante. Specie per due pedine importanti e rischieste con il portiere, che sembra davvero a un passo dal dire addio al Milan, e il capitano del Napoli, per il quale non sono da escludere clamorosi colpi di scena.

Ecco perché, in vista dell'amichevole con San Marino in programma per venerdì sera, e poi per tutta la durata dell'Europeo, Lele Oriali è stato chiaro: fuori dal ritiro il calciomercato. Un suggerimento pronto a trasformarsi in imposizione, specie per due uomini mercato come Donnarumma e Insigne.