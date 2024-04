Juventus, anche Evelina Christillin contro Allegri: Ho visto una cosa incredibile

02/04/2024 19:49

La Juventus sempre più in crisi di risultati. La sconfitta contro la Lazio sembra aver messo più che mai in difficoltà Massimiliano Allegri e il suo futuro sulla panchina bianconera. Anche Evelina Christillin, di solito molto pacata nei suoi giudizi, stavolta si scaglia contro il tecnico toscano ritenuto tra i principali colpevoli di questo momento negativo: “Contro la Lazio la Juve non ha fatto una grande partita, ho visto poche idee e addirittura ho visto una difesa a 5 per blindare uno 0 a 0. Era una partita da vincere per risorgere e per mantenere il distacco dal Bologna al quale faccio i miei complimenti”, ha dichiarato Christillin. Che poi si è espressa sulla notizia di giornata, ossia l’accordo raggiunto tra il Napoli e Fabrizio Manna, che lascerà a giugno la Juventus per divenire il nuovo direttore sportivo del club di Aurelio De Laurentiis: Non lo conosco personalmente, è stato un interim prima che arrivasse Giuntoli. E' una persona molto capace, gli dico buona fortuna”.