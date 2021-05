Inter, Simone Inzaghi saluta la Lazio

Dopo la nota stizzita con cui la Lazio lo ha liquidato, Simone Inzaghi non perde tempo, si toglie subito il pensiero e saluta il club a cui ha dedicato gli ultimi 22 anni di carriera sul campo e sulla panchina. Nel suo messaggio, quello che nelle prossime ore dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Inter, ringrazia tutti:

Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio. Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima.