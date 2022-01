Inter, Palmeri: Ci sarebbe una domanda per Zhang

10/01/2022 15:49

Si sofferma sul successo dell'Inter sulla Lazio di ieri a San Siro Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principali

l’Inter ha prodotto gioco e occasioni come le è successo in 25 partite ufficiali su 26 quest’anno, aggiungendo sempre qualcosa in più, che stavolta era il ricordo di quanto successo all’andata, quando il pareggio la fece disunire, e al di là di tutto quando si fece prendere dalla fregola di recuperare e finì per esporsi innocentemente ai contropiede della Lazio.

Partita difficile, prestazione importante, nervi saldi anche nei minuti finali di sofferenza, dove in verità non è stata concessa nessuna vera occasione ma la mentalità è stata straripante. A voler cercare il difetto, si può rimproverare il non aver totalmente chiuso prima proprio per evitare quei minuti finali di tensione pur ben disimpegnati. Verrebbe quasi da chiedere al presidente arrivato a Milano da lontano: Simone Inzaghi non merita un regalo per la sua Inter?