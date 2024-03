Inter e Juve, la strana alleanza: unite per una battaglia in Lega Serie A

27/03/2024 19:37

Chi l'avrebbe mai detto che Inter e Juventus avrebbero stretto una sorta di santa alleanza? Già, proprio i due club separati da un'antica e fiera rivalità. In realtà, più uniti che mai almeno a giudicare dalla battaglia che stanno portando avanti presso la Lega Serie A. La vicenda è quella relativa alla prossima edizione della Supercoppa Italiana: sia l'Inter che la Juventus vorrebbero tornare all'antico e giocare una finale secca in Arabia Saudita. Perché? Il motivo è semplice: dovendo giocare il Mondiale per Club, farebbero volentieri a meno di una ulteriore partita, la semifinale di Supercoppa, da giocare magari in stadi semi-deserti come accaduto quest'anno. Ecco perché entrambe, come spiega La Repubblica, sono pronte a schierarsi per il ripristino del vecchio format. C'è un piccolo particolare: mentre l'Inter è quasi sicura di disputare la Supercoppa, visto lo Scudetto a un passo, la partecipazione eventuale della Juventus è ancora tutta da decidere: i bianconeri, infatti, dovrebbero battere prima la Lazio e poi la vincente di Atalanta-Fiorentina per conquistare la Coppa Italia e guadagnare il diritto a giocarsi il trofeo.