Cucchi: Ronaldo non basta, gioco Sarri superato

01/07/2020 10:38

"Ronaldo ha fatto del bene al calcio italiano e alla Juve. Anche Arthur servirà. Bel giocatore. C'è bisogno di gente così. . Io sono innamorato di Eriksen. Giocatori del genere possono rinverdire i fasti di quando il nostro campionato con i Platini, i Falcao, i Maradona, i Van Basten, era il migliore del mondo“. Riccardo Cucchi approva l'acquisto di Arthur, messo quasi sul piano di Ronaldo, ma intervistato da TuttoJuve avanza qualche dubbio su Sarri.

Ronaldo non basta, gioco Sarri superato

“Io reputo la Juventus, fortissima - cpntinua Cucchi - Da Sarri ci si aspettava con le vittorie anche il bel gioco. Credo ci sia un limite interpretativo da parte della critica nei confronti delle idee di gioco di Sarri. Certo il tiki-taka al quale in qualche modo Sarri si ispira sembra ormai superato. Le squadre che giocano meglio Liverpool, Atalanta e Lazio in Italia difendono spesso a uomo e vanno in verticale. Sotto questo profilo il guardiolismo è invecchiato. A Sarri però. va concesso tempo. Anche se alla Juventus il tempo, storicamente, scarseggia“ .

Infine un pensiero sui nerazzurri: "L'Inter ha limiti tecnici. E da Conte si pretende - a mio parere - troppo. Ma la proprietà è ambiziosa. E stanno lavorando per poter competere contro la Juventus“.