Serie A con pubblico? Social scatenati con Dal Pino

13/04/2021 21:35

Dopo l'ok del Governo per la riaperturra parziale degli stadi per Euro2020, sono arrivate le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo dal Pino che, al termine dell'Assemblea di Lega ha rivelato la possibilità di riaprire gli impianti in vista delle ultime giornate di campionato. Queste le parole di Del Pino:

Accolgo con favore la decisione del Governo. È un segnale importante, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità. Un passo che auspichiamo coinvolga presto anche i nostri incontri. Come Lega Serie A abbiamo già predisposto da un anno un dettagliato protocollo per riaprire gli stadi in sicurezza e tutela per il tifoso. Non è da escludere che già dalle prossime partite si possano tornare a ospitare almeno 1.000 spettatori. Monitorando l’andamento della pandemia, inoltre, sono sicuro che per gli ultimi turni di campionato si possa arrivare a percentuali di pubblico identiche a quelle garantite per le gare degli Europei. Sarebbe anche un modo per utilizzare il nostro campionato come test per gli Europei, appunto.

I commenti dei tifosi

La gioia del presidente Dal Pino si scontra però con la realtà dei fatti e con i numerosi commenti di scetticismo e preoccupazione del popolo del web. C'è chi scrive: "Senza una copertura vaccinale praticamente totale è impossibile dire fra 2 mesi quanta % di spettatori potrà esserci! Da irresponsabili!" e ancora: "Qui si sta mettendo il denaro prima della salute. Basta con queste fesserie. Che testino da altre parti. In Italia siamo messi ancora troppo male", "Questi sono fuori dal mondo". Non manca comunque qualche commento di approvazione: "Mi sembra giusto, se per l'Europeo si, anche per la Serie A dev'essere la stessa cosa"