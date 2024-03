Gelo tra Inter e Acerbi, i motivi della rottura e cosa può succedere

30/03/2024 11:17

E' gelo tra l'Inter e Acerbi. Il club nerazzurro non ha gradito la gestione comunicativa del giocatore in merito alle accuse di razzismo di Juan Jesus, compresa l’intervista al Corriere della Sera. La permanenza del difensore nella prossima stagione non va considerata certa. L'Inter avrebbe già la lista dei sostituti: al primo posto c'è Buongiorno che il Toro valuta 40M€. A seguire Bijol dell'Udinese e Schuurs, che però deve ristabilirsi dal grave infortunio.

Tante le reazioni: "Acerbi ha messo in difficoltà l'Inter. Non può essere messo fuori rosa perché è stato assolto. Percepirà i suoi milioni di euro. Per me non è più un giocatore dell''Inter. Goditi i tuoi soldi" e poi: "Se si vuole dare un bel segnale, d'ora in poi nessun giocatore di colore deve permettersi di stringere la mano ad Acerbi prima di ogni partita" e anche: "Comunque la risposta di Acerbi resterà da Oscar: “Se vediamo tutte le offese che ci sono in campo….” Certo, un po’ come quello che passa col rosso e dice “lo fanno tutti…”. La gente inizi a pensare a se stessa e a cosa possa fare per un mondo migliore" e infine: "SI continua a discorrere della faccenda, ma nessun giornalista ha il coraggio di sollevare il fatto che nessuno tra i compagni di squadra di JJ si sia ancora schierato a suo favore. Eppure, un approfondimento sulla questione sarebbe doveroso. E non per assolvere Acerbi"