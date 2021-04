Caos tamponi Lazio e caso Suarez, Ziliani infiamma il web

07/04/2021 12:35

Paolo Ziliani ha già un'idea su come andrà a finire il processo sportivo alla Juve - se mai dovesse essere celebrato - per le sue responsabilità nell'esame-farsa di italiano a Luis Suarez. Il giornalista e commentatore, su Twitter, prende spunto dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della giustizia sportiva sul caos tamponi della Lazio per lanciare una singolare domanda-provocazione.

Caso Suarez, la provocazione di Ziliani

Ecco il messaggio di Ziliani sul suo profilo:

"La domanda è: se a fronte di violazioni giudicate “gravissime” la pena inflitta al club è una multa, come pensate possa finire (ammesso che si faccia) il processo sportivo alla Juventus per lo scandalo dell’esame farsa di Suarez, le trame nascoste e le bugie di Paratici?"

Ziliani-Suarez, le reazioni dei tifosi

"Finirà a tarallucci e vino...", scrivono molti utenti, alcuni allegando proprio le foto dei prodotti citati. "Lotito ha messo a repentaglio la salute dei suoi giocatori e degli avversari e.....non è successo nulla", è il commento di un follower indignato. "Il regolamento parlerebbe chiaro: in caso di responsabilità oggettiva ci sarebbero penalizzazioni o addirittura retrocessione", puntualizza un altro utente. "Infatti la sentenza contro la Lazio è stata emessa in preparazione della "farsa" per il caso Suarez.......ormai lo sanno come fare...", azzarda un fan.