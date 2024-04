Bargiggia: ecco perché la Juventus non ha ancora esonerato Allegri

01/04/2024 15:45

Cosa succede in casa Juve dopo la profonda crisi di risultati? Lo rivela su twitter Paolo Bargiggia che scrive

Ad oggi la Juventus ha riflettuto su un possibile esonero in corsa di Allegri dopo il ko con la Lazio ma ha deciso di non procedere per mancanza di alternative "sicure" che diano fiducia. Sia come traghettatori, Montero, sia come possibili allenatori "definitivi".

Tante reazioni acide arrivano dal web: "Senza scomodare grandi nomi, qualsiasi allenatore della serie B potrebbe fare meglio", oppure: "Significa che han scelto uno che ha attualmente squadra" e ancora: "Infatti bisogna lasciare che il signore del non calcio e del cialtronismo finisca il lavoro iniziato dieci anni fa di ridurre pian piano la Juve a macerie. Quando non resterà pietra su pietra allora... Con calma..."

C'è chi osserva: "Mandiamo via l'allenatore fasullo e prendiamo un allenatore ma che sia un allenatore...poi ne riparliamo..basta anche Montero come traghettatore" e anche: "Ma Antonio Conte libero cosa aspettano a prenderlo ? Non dico tornerebbe gratis ma poco ci manca" e ancora: "Credo sia una giustificazione al quanto ridicola, dire non ci sarebbero alternative! Peggio di così chi potrebbe fare? Nove partite sette punti, società di m..." e infine: "allora non hanno capito quanto è dannoso Allegri, nessuno può fare peggio di lui neanche Montero, tanto in questa situazione non viene nessun altro neanche Conte... poi è meglio aspettare Motta a giugno".