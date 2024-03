Lazio-Juventus, formazioni ufficiali: la sorpresa di Allegri in difesa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cambiaso, Chiesa, Kean. A disp.: Pinsoglio, Perin; Gatti, Djalo; Iling-Junior, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, NongeBoende; Yildiz, Sekulov. All.: Allegri.

LAZIO (3-4-2-1) : Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Cataldi, Kamada, Felipe Anderson; Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Ruggeri, Guendouzi, Coulibaly, Luis Alberto, Immobile, Saná Fernandes, Isaksen, Diego Gonzalez. All.: Tudor.

Sono state ufficializzate le formazioni di Lazio-Juventus che si affrontano alle 18 all'Olimpico. Allegri sceglie De Sciglio, al rientro dopo lunga assenza, come terzino sinistro. Davanti con Kean c'è Chiesa. Queste le formazioni ufficiali:

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Le nuove alternative per bookmaker non aams club online

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.