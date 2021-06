Ziliani: Ora si può dire che in Europa non se li fila nessuno?

01/06/2021 20:10

Uno ha inseguito il Real Madrid per giorni, forse sarebbe meglio dire anni. E alla fine s'è dovuto accontentare del ritorno alla Juventus, in una situazione difficile, tra le macerie del dopo Pirlo e non certo in un treno in corsa come nel 2014. L'altro ha invece detto addio all'Inter con la speranza, per non dire la certezza, di approdare ai 'Blancos' visto l'esonero di Zidane. Invece sulla panchina del club più importante del mondo c'è andato un allenatore che molti davano per 'bollito': Carlo Ancelotti. Un piccolo smacco per Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Ed è a loro che Paolo Ziliani dedica una delle sue proverbiali 'punture' su Twitter.

Ziliani punge Allegri e Conte

Dopo aver allegato una foto del tecnico bianconero e dell'ex allenatore dell'Inter, il giornalista scrive con il consueto sarcasmo:

"Se nessuno si offende, si può dire? In Europa non se li fila nessuno. Allegri, esperienze all’estero zero, dopo 2 anni da silurato torna da chi l’aveva silurato. Conte, esperienze all’estero una (Chelsea, un titolo, poi scappato nottetempo come all’Inter), fama di inaffidabile".

E i tifosi? "Onestamente Allegri due spanne sopra Conte", scrive un utente. "Allegri è un gestore ma ha bisogno di giocatori affermati. Conte vince con giocatori inesperti a parte al Chelsea", un altro commento. "Per i nostri giornali sono i migliori al mondo", scrive divertito un appassionato. "Detto che, verosimilmente, entrambi sarebbero ormai top manager europei, alla compagnia andrebbe aggiunto anche Sarri (Lotito docet)", è la chiosa di un tifoso che colloca nel calderone pure il tecnico vicino all'accordo con la Lazio.