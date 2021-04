Ziliani: “E’ una notizia luttuosa per lo sport”

30/04/2021 19:45

Paolo Ziliani si lancia ancora una volta all’attacco. Il giornalista analizza la squalifica che la Corte d’appello della FIGC ha inflitto al presidente della Lazio, Claudio Lotito, condannato a 12 mesi di inibizione. Sui social il giornalista si lancia all’attacco analizzando la vicenda. “Ora che la sua pena è stata aumentata, Lotito decade da ogni incarico federale e lo merita. Ma per l’infrazione commessa, è uno zuccherino per la Lazio che doveva essere penalizzata (come la Juve per la SuperLega e per Suarez)”.

In molti hanno esultato per la squalifica di Lotito che se confermata escluderebbe il presidente della Lazio dal governo del calcio italiano ma per Ziliani c’è poco da esultare: “I nemici di Lotito che festeggiano il suo aumento di pena sbagliano: è una notizia luttuosa per lo sport perché il reato della Lazio, come quelli della Juventus commessi nei casi di Suarez e SuperLega, meriterebbero punti di penalizzazione dire poco”.

La reazione dei social

Sono in tanti a sostenere che la squalifica di Lotito avrebbe dovuto comportare anche una penalizzazione per la Lazio: “La Lazio non è stata dichiarata fallita quando era in bancarotta figuriamoci se la penalizzano per il caso tamponi”. Mentre c’è chi sostiene: “L’unica vera penalizzata sarà il Milan che non fa parte di questa mafia. Non fa plusvalenze né sponsor falsi né tamponi falsi. Il Milan si becca Rizzoli che dice basta rigori anche se ci sono”.