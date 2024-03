Sogno la Juventus a Milano: è bufera sul manager bianconero Francesco Calvo

C'è un passaggio della lunga intervista di Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, a Calcio&Finanza che sta facendo discutere. Il dirigente bianconero, tra il serio e faceto, ha ammesso di sognare un trasferimento della squadra a Milano, che frutterebbe importanti vantaggi dal punto di vista commerciale. Questo il punto incriminato:

A livello prettamente commerciale Milano offre opportunità superiori rispetto a Torino. Il nostro team commerciale è stabilmente nel capoluogo lombardo, che alla fine è il centro economico italiano. Parlavo con dei colleghi di Ferrari: Maranello è un paesino nel modenese, visitarlo è un’esperienza incredibile, però anche loro hanno aperto un ufficio a Milano che commercialmente conviene anche solo per comodità. Noi per quanto siamo vicini, scontiamo questo problema. Ogni tanto sogno di essere a Milano come società a livello commerciale (ride, ndr), ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio. Detto questo, siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi, italiani e internazionali, considerano casa, una città alla quale Juventus apporta valore in termini di notorietà ed in termini economici, visto l’impatto che ogni partita della Juventus ha sul territorio.