Scelto arbitro Toro-Juve, le decisioni sui fischietti contestati

12/10/2022 13:29

Sono stati ufficializzati gli arbitri per la decima giornata di Serie A.

Tra i big match, Torino-Juventus vedrà come direttore di gara Maurizio Mariani (assieme agli assistenti Baccini e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Ghersini e al Var Di Paolo e Carbone). Il fischietto della sezione di Aprilia ha arbitrato per la maggior parte della sua carriera proprio i granata: 23 volte, con 12 vittorie, 9 sconfitte e 2 pareggi per la squadra di Cairo.

Da notare l'assenza nelle vesti di direttori di gara di tre arbitri che hanno suscitato delle controversie nell'ultimo turno di campionato, ovvero Prontera (di Roma-Lecce), Orsato (match della discordia Milan-Juve, spostato alla Var di Empoli-Monza) ed Abisso (Cremonese-Napoli, ora alla Var di Atalanta-Sassuolo).

Serie A 2022-2023, designazioni decima giornata

Atalanta-Sassuolo, Marcenaro Matteo

Empoli-Monza, Rapuano Antonio

Inter-Salernitana, Sacchi Juan Luca

Lazio-Udinese, Colombo Andrea

Lecce-Fiorentina, Massimi Luca

Napoli-Bologna, Cosso Francesco

Sampdoria-Roma, Di Bello Marco

Spezia-Cremonese, Manganiello Gianluca

Torino-Juventus, Mariani Maurizio

Verona-Milan, Massa Davide