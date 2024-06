Roma, De Rossi confessa il segreto con cui ha vinto derby con la Lazio

09/06/2024 13:39

Nell'era Mourinho erano diventati un incubo per i tifosi della Roma. I derby contro la Lazio sono stati quasi sempre un lutto difficile da digerire per i giallorossi e questa storia è durata fino all'arrivo in panchina di Daniele De Rossi. Con l'ex centrocampista in panchina si è subito invertito il trend e la Roma è tornata a battere la Lazio.

De Rossi rivela il segreto sul derby vinto

Il tecnico fin dal primo giorno in panchina ha cercato di trasmettere quella voglia, quell’attaccamento ai colori giallorossi. Lui sa come motivare un gruppo, soprattutto in una delle settimane più importanti della stagione, ovvero quella che porta dritti al derby. Alla Coach Experience di Rimini, Daniele De Rossi ha rivelato come ha fatto a motivare tutta la squadra.

“Io ho rispetto per la Lazio - ha detto - Ma in preparazione della partita volevo spiegargli quanto fosse importante per noi battere la Lazio, oltretutto non vincevamo da tanti derby…”, le parole riportate da Il Romanista.

De Rossi e il discorso motivazionale

“Vedevo che il messaggio non arrivava. Allora ho cambiato strategia: al portoghese ho chiesto “tu che squadra odiavi quando eri ragazzino? Lo Sporting Lisbona”. Al turco: “E tu?” “Il Fenerbahce”. Al tedesco, al francese e agli altri ho fatto la stessa domanda e li ho caricati: “Ora pensate che dovete giocare contro la squadra che odiavate da ragazzini e rompetegli…