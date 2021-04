Roma, Carles Perez: buona gara, pagati gli episodi

25/04/2021 21:01

Nella trasferta in Sardegna contro il Cagliari Carles Perez è stato una delle poche note positive della Roma, il suo gol però non ha evitato la sconfitta per 3-2 all'undici di Paulo Fonseca. Al termine del match, l'attaccante esterno spagnolo ha parlato ai microfoni di SkySport.

La Roma paga gli episodi

In merito alle cose buone fatte vedere in campo dalla Roma, Carles Perez concorda con Fonseca:

Penso che l'atteggiamento sia stato giusto, sono d'accordo con il mister. Siamo partiti bene e abbiamo fatto una buona partita. Le idee erano chiare ed eravamo in patita con la testa. Poi, purtroppo però, abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi e gli errori, che alla fine hanno deciso la partita.

Carles Perez si candida per Manchester

Sulla sua prestazione e sulla possibilità di avere una chance dal primo minuto in Europa League, Perez spiega: