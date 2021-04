Pirlo amaro: “Sta capitando troppo spesso”

03/04/2021 20:46

Andrea Pirlo appare decisamente deluso ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino. Il tecnico della Juventus prova a spiegare la brutta prestazione della sua squadra e soprattutto i tanti errori che hanno permesso ai granata di andare ad un passo da una vittoria clamorosa.

Il secondo gol è simile a quello preso con la Lazio. Sono errori che stanno capitando un po’ troppo spesso, perdiamo di concentrazione, anche perché il secondo tempo era iniziato da pochi secondi. Dobbiamo capire che non possiamo perdiere la concentrazione neanche per un secondo in questo momento. Appena lo facciamo prendiamo gol.

La difesa di Pirlo

Il tecnico della Juve prova a spiegare le difficoltà che la squadra sta avendo quando gioca contro team che si chiudono bene in difesa.

Stiamo andando molto sugli esterni quando troviamo squadre che si chiudono basse e che non ti concedono la profondità. Bisogna avere la pazienza di attaccare la manovra e di trovare lo spiraglio giusto riempiendo bene l’area. La reazione dopo il gol c’è stata, abbiamo ripreso in mano la partita, ma contro squadre che si difendono con tanti giocatori in area la manovra ne risente ed è meno fluido.

La Juventus non è stata neanche aiutata dalle tante partite giocate e soprattutto dall’ultima settimana che i giocatori hanno trascorso con le relative nazioni.