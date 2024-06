Napoli, Alvino smentisce la notizia su Conte e scatena il panico tra i tifosi

03/06/2024 11:35

E' arrivato. L'hanno visto, era lui. Diversi testimoni lo hanno incrociato all’aeroporto di Capodichino. Il tam-tam su Antonio Conte da questa mattina sta facendo sognare i tifosi. Molti siti riportano la notizia - con tanto di foto - dell'allenatore leccese all'aeroporto di Napoli e confidano che a breve verrà ufficializzato come nuovo allenatore del club partenopeo dopo le vacanze passate nel mare calabro. A smentire tutto però è Carlo Alvino.

Alvino smentisce presenza di Conte a Napoli

Mentre tutti aspettano il tweet presidenziale è un altro post però a prendersi la scena ed è quello di Carlo Alvino. Il giornalista di Radio Kiss Kiss, che fino a qualche settimana fa era anche scettico sul reale ingaggio di Conte da parte del Napoli, scrive su twitter: "Solo per correttezza Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa".

Conte dovrebbe firmare mercoledì

Non che la cosa pregiudichi l'operazione. Conte sarà comunque il prossimo tecnico azzurro ma la firma e l'ufficialità dovrebbero arrivare solo mercoledì mentre la presentazione, che non sarà più al teatro San Carlo, probabilmente agli inizi della prossima settimana.

I tifosi scatenati sui social

La smentita di Alvino scatena i fan napoletani: "Quindi se arriva il giorno della presentazione ufficiale significa che ha già firmato?" e poi: "Questo non è nemmeno venuto a Napoli e già dovrebbe smentire una serie infinita di fesserie raccontate in questi mesi dalla stampa nemica locale. Dovreste dare certezze ai tifosi e invece ogni giorno è una gara a chi scrive più fake news" e anche: "Starà con James Rodriguez che firmava entro 72 ore".

C'è chi scrive: "Impossibile, ieri era in Calabria e l’unico volo disponibile in tarda serata era Londra-Napoli" e anche: "La foto all’aeroporto di Capodichino è vecchia", oppure: "Ennesima scelta da perdente, Conte va in una squadra disastrata così se vince è merito suo e se fallirà scaricherà le colpe. Ha sempre fatto così".