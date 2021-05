Milan, nuovo forfait in extremis: Pioli senza un bomber

01/05/2021 12:55

E' ormai una certezza che Pioli non debba avere mai tutta la rosa a disposizione. Forfait pesante anche per la gara di stasera col Benevento. L'allenatore del Milan infatti non potrà contare su Mandzukic, titolare contro la Lazio domenica scorsa. Il croato non è stato neanche convocato. Questa la lista per stasera

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

La probabile formazione del Milan

Ecco pertanto la probabile formazione del Milan che dovrebbe scendere in campo contro il Benevento a San Siro oggi alle 20.45: Donnarumma in porta; in difesa Calabria, Romagnoli, Theo Hernandez e uno tra Kjaer e Tomori (con il primo favorito nel ballottaggio); in mezzo al campo spazio alla coppia Bennacer-Kessie, con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao a sostegno di Ibrahimovic che agirà da punta centrale.