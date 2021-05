Milan, Maldini: Donnarumma non ha mai giocato in Champions

09/05/2021 21:27

Intervenuto ai microfoni di SkySport prima della fondamentale gara contro la Juventus, il dt del Milan, Paolo Maldini presenta il match poi si sofferma sul futuro, e fa il punto su Donnarumma.

Sulla partita, Maldini rivela:

La squadra sta bene. Normalmente gare come questa un tempo sarebbero valse lo scudetto, oggi però non è così. Sicuramente ci aspettavamo altro visto il nostro percorso stagionale, ma ora dobbiamo giocarcela. Questa sera ci giochiamo la qualificazione alla prossima Champions League e tutto dipende da noi, anche perché delle cinque squadre in corsa, a parte la Lazio, le altre quattro possono vincerle tutte e qualificarsi. Per vincere questa sera penso sia importate l'esperienza, ma anche l'incoscienza dei giovani può diventare un fattore.

Poi su Donnarumma:

Gigio l'ho visto bene, è concentrato, sereno e determinato. Ma non dobbiamo dimenticare il suo passato. Mi ha quasi rubato il record di precocità, ha avuto anche stagioni non belle e non ha mai giocato la Champions League... perciò questa sera è importante anche per lui.

Poi Maldini rivela il futuro al Milan di Stefano Pioli:

Corretto andare avanti con Pioli. Non gli è stato richiesto di andare in Champions a inizio stagione, sta lavorando benissimo ed è corretto proseguire con lui.

Infine, Maldini rivela un retrosceno su Mourinho:

L'ho sentito in settimana. Gli ho scritto e mi ha risposto con simpatia. Penso che il suo ritorno in Italia faccia bene a tutti noi, alla Serie A e alla Roma, ovviamente. Credo sarà anche uno stimolo, la Serie A con lui torna un vetrina importante.