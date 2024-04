Juventus, arriva la risposta di Allegri alle parole di Juric

Se c'è un modo per riconquistare un pizzico di stima Allegri ce l'ha a portata di mano: battere il Torino, prendersi il derby e avvicinarsi sempre più all'obiettivo Champions. Il tecnico bianconero ritiene (e spera) che le due vittorie tra coppa Italia e campionato con Lazio e Fiiorentina abbiano fatto uscire la squadra dal tunnel. Ieri intanto c'è stata la lettera di Elkann agli azionisti ma Allegri schiva le polemiche:

"Parole importanti da parte dell'Ingegnere. Hanno sottolineato le parole di 3 anni fa. Bisognava rimettere ogni anno dei giovani cresciuti nella Next Gen, credo che questo sia stato fatto, per dare sostenibilità al club, lavoro che proseguirà negli anni con il responsabile che è il direttore Cristiano Giuntoli. Valore che dà importanza al lavoro svolto a Vinovo. Il mio futuro? In questo momento penso bisogna pensare solo al raggiungimento degli obiettivi, ballano 100 milioni tra entrare o no in Champions. Sul futuro la società come sempre deciderà, ora però la cosa migliore è unire le nostre forze per centrare questo obiettivo. Io il problema ora non me lo pongo: se non vai in Champions non hai raggiunto l'obiettivo, per cui non serve parlare ora del futuro".