Juve, De Grandis contro Allegri: Ecco il suo errore più grave

La crisi della Juventus continua. La sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio sembra aver aperto le porte di una vera e propria crisi che rischia di spingere Allegri lontano dalla panchina bianconera. Troppo netto il crollo nelle ultime nove giornate di campionato, una crisi di gioco e di risultati che rischiano di vanificare una prima parte di stagione in cui i bianconeri sembravano in grado di contendere lo scudetto all’Inter. Ad analizzare il momento bianconero ci pensa Stefano De Grandis.

Non è un problema fisico perché anche McKennie è molle sull'ultima chiusura nonostante abbia fatto una buona stagione. Non credo che possa essere un problema psicologico, a me sembra che Allegri che si è inventato tante cose da quando è alla Juventus quest'anno non trova proprio la chiave, non riesce a recuperare un patrimonio come Chiesa che deve fare l'Europeo e nell'ultimo è stato decisivo, secondo me è una mancanza di un allenatore che in passato sapeva valutare benissimo i giocatori che aveva a disposizione. A me Allegri sembra in difficoltà.