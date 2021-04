Inzaghi attacca arbitri per Napoli e sfida il Milan

25/04/2021 13:07

Non stava più nella pelle. Diciotto giorni di quarantena hanno reso Simone Inzaghi ancor più carico in vista del rush finale per la Champions. Il tecnico della Lazio è guarito dal Covid ed è pronto ad affrontare il Milan

Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile. Avere una moglie e tre figli positivi non è stata una bella esperienza. Fortunatamente è passata. Ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff, abbiamo vinto due partite importanti. Il rinnovo? Piano, sono tornato da 3 ore, con tranquillità farenmo tutto

Contro i rossoneri è uno scontro diretto



"Domani sarà importante, è una partita da dentro o fuori. Per la corsa Champions ci ha penalizzato il girone d'andata, con le partite in Europa che ci hanno condizionato. Poi abbiamo fatto una grande rimonta: nelle ultime 16 partite ne abbiamo vinte 12. Dobbiamo continuare a crederci".

Inzaghi torna sul ko a Napoli e le polemiche arbitrali