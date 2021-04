Pioli: Meritiamo la Champions, siamo stati migliori di tutti

25/04/2021 10:52

Un calendario difficile con tre scontri diretti, a partire da quello di domani con la Lazio, un senso di sfiducia che arriva dall'esterno, le tante assenze: il Milan è teoricamente secondo ma secondo tanti sarebbe quello messo peggio nella lotta a un posto per la Champions. Ipotesi che non piace a Pioli. Il tecnico rossonero ritiene che sarebbe una beffa

"Queste 32 partite ci hanno detto che siamo qui, siamo stati l'unica squadra che tenuto testa all'Inter, ci ha permesso di arrivare qui, con le nostre ambizioni siamo ancora li. Non siamo stati fortunati, ci siamo perché l'abbiamo meritato. E' una corsa ad eliminazione da qui alla fine, perché gli scontri diretti valgono doppio, con la Lazio è uno scontro diretto e sia per noi che per loro è una gara importante per il futuro, se lo vinci lo scatto in avanti è importante".

Certo potrebbe sembrare un fallimento non centrare il quarto posto

Non possiamo pensare a questo, non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse. Serviranno 80 punti? Mai fatto le tabelle, diventa difficile. In questo momento è bene concentrarsi sulla prossima partita. Difficile fare previsioni sui punti che serviranno.. Ci sono squadre che potrebbero fare filotto, altre che potrebbero perdere qualche punto in più. Davvero difficile dirlo ad oggi. I nostri diretti rivali sono avversari forti, ma fino ad oggi siamo stati in grado di essere migliori di loro, quindi abbiamo valori. Dobbiamo giocare al massimo. Dobbiamo reagire dopo una sconfitta non meritata

Potrebbe recuperare Theo, che potrebbe anche giocare dal 1' , è in dubbio Tomori con Romagnoli che scalpita mentre mancherà Ibrahimovic , che dovrebbe tornare per il prossimo match visto che sta meglio, ma Pioli non svela chi giocherà centravanti ("Mandzukic e Leao si giocano un posto. Mario sta meglio e ha le caratteristiche per darci il giusto apporto nell'area avversaria. Il progetto Leao va avanti indipendentemente dal suo ruolo. Ha ancora poca esperienza in un campionato come il nostro. Stabilire il suo ruolo finale è ancora difficile. La crescita di un giocatore ti permette di trovare posizioni in campo che all'inizio non immagini nemmeno") e a chi gli chiede se ha paura dice

La paura se l'affronti scappa. Noi abbiamo un motto: "se vuoi, puoi". Lo interpreteremo al meglio fino alla fine e sappiamo che abbiamo la possibilità di raggiungere il nostro obbiettivo. Se vogliamo, possiamo farlo

Per il tecnico rossonero tutto gira attorno ai gol che non stanno arrivando