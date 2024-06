Inter, Sommer trema: non si cerca solo un vice, tutti i nomi per la porta

08/06/2024 10:47

Ricordate i tempi del ballottaggio Handanovic-Onana all'Inter quando l'ex Ajax arrivò in nerazzurro? Prima che la scelta cadesse sul portiere africano Inzaghi ricorse per parecchio tempo alla staffetta, in campionato come in Europa. Alla fine le gerarchie vennero chiarite e il titolare rimase Onana. Una situazione simile potrebbe verificarsi anche l'anno prossimo.

Inzaghi vuole un'alternativa importante a Sommer

Che l'Inter sia da tempo sulle tracce di un portiere è cosa nota ma Inzaghi no vuole un semplice vice, bensì un profilo che si giochi apertamente il posto con lo svizzero. E c’è un nome che si sta facendo strada nelle idee del club: Christos Mandas, greco 22enne della Lazio. Si è imposto nella seconda parte di stagione, tanto che il suo nome è finito sui taccuini di diversi club di prima fascia. Il club di Claudio Lotito sta avendo difficoltà nell’adeguare il suo contratto, che pure ha una scadenza lunga, 2028. E in caso di cessione la plusvalenza sarebbe enorme, considerando che il giocatore è stato pagato solo 1 milione. Ora per portarlo via ne servirebbero almeno 15 volte tanto. Mandas piace all’Inter e piace al tecnico Inzaghi, che ha avuto referenze positive.

Mandas in pole, tutte le alternative

Non mancano le alternative. Josep Martinez sta prendendo quota. Lo spagnolo del Genoa è più facile da agganciare visto il contratto in scadenza 2025. L’Inter è arrivata prima di tutti anche su Bento, ma la Copa America alle porte non aiuta: l’Athletico Paranaense (che ha già alzato la richiesta iniziale da 20 milioni) attende il torneo per scatenare l’asta e il ragazzo (che quasi certamente si trasferirà in Europa) ha aperto ad altre soluzioni nel Vecchio Continente.

La soluzione interna

Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Okoye, che bene ha fatto all’Udinese. Secondo alcuni rumors da viale della Liberazione sarebbe partito anche un sondaggio per Lunin, finito in un nulla di fatto. Non è da escludere nemmeno la soluzione interna, se le pretese delle altre società risulteranno troppo alte e se Filip Stankovic (che vorrebbe la A dopo una buona annata in B alla Samp) dovesse ripetere il buon precampionato dell’estate scorsa.