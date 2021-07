Inter, novità in arrivo ma sui social è ironia

01/07/2021 08:02

La delicata situazione in casa Inter continua a creare grandi discussione nel mondo dei social. Il club nerazzurro sta vivendo un momento molto delicata che lo ha costretto a prendere la decisione difficile di separarsi prima da Antonio Conte e poi da Achraf Hakimi, uno dei giocatori simbolo della vittoria scudetto dello scorso anno. Ora potrebbe anche arrivare l’addio dello sponsor Pirelli, da anni legato al club nerazzurro, per fare spazio a un nuovo marchio.

La rivelazione

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport l’Inter avrà un nuovo main sponsor nella prossima stagione e che sarà annunciato a metà luglio, si tratta di un brand americano attivo nel settore della tecnologia.

La reazione dei social

Il cambio di main sponsor non sembra tanto preoccupare i tifosi quanto scatenare le reazioni ironiche: “Per me è Blockbuster” scrive Diego. Mentre Marco ci va giù pesante: “Io scommetto sulla Caritas come nuovo sponsor” con un tifoso interista che subito reagisce alla provocazione: “Può essere soprattutto dopo che la Juve ha scelto finalmente AIA”.