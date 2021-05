Inter e Roma lo vogliono, Musso svela dove vorrebbe giocare

È uno dei portieri più appetiti del panorama italiano, grazie alle prodezze tra i pali dell'Udinese. E non da questa stagione. Stavolta, però, sembra proprio che Juan Musso possa lasciare il Friuli per accasarsi in una big. Sulle sue tracce ci sono l'Inter, la Roma e qualche altra squadra di spessore del panorama europeo, ma il diretto interessato assicura di non lasciarsi incantare troppo dalle voci.

Intervistato in esclusiva da Onefootball.com, il portiere argentino dell'Udinese parla a proposito delle indiscrezioni di mercato:

"Le voci le sento dalla mia prima stagione a Udine, non sono cose che vengono da me o dal mio procuratore, lo posso dimostrare. Può essere una cosa bella sentire di questi interessamenti, ma a me piace finire bene il lavoro qui all'Udinese. Non mi toglie il sonno se una squadra mi vuole o meno, non mi cambia niente. La strada è diritta, non ha senso pensare a cose che non posso controllare. Sono felice di giocare a calcio, per me l'importante è fare le cose bene. Non posso dire se continuerò qua al 100%, se arriva una buona offerta per me e per la società è giusto che vincano tutti. Ma io sono felice qui, non è che vado a cercare la felicità altrove".