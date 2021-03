Calcio e procuratori: ecco chi spende di più in serie A

31/03/2021 11:21

Il peso dei procuratori nel mondo del calcio. A fotografarlo è la stessa FIGC che ha pubblicato i dati che riguardano l’importanza e il peso economico che i procuratori hanno nel mondo del calcio. Stando a quanto emerso sono circa 140 milioni di euro, le commissioni che le società della massima serie hanno pagato ai procuratori nel 2020. Un dato molto alto ma anche in deciso ribasso rispetto alle passate stagioni visto che nel 2018 il dato ammontava a 171,5 milioni e nel 2019 a 187,8 milioni di euro.

Club e procuratori

A pagare di più i procuratori è la Juventus che nel 2020 ha speso quasi 21 milioni di euro in commissioni seguita al secondo posto dalla Roma a quota 19,2, al terzo dal Milan con 14,3 e infine il Napoli con 12 milioni. Decisamente più virtuosa l’Inter che si ferma a quota 9 milioni preceduta anche dalla Fiorentina con 9,7 milioni di euro. Virtuosa anche la Lazio con 5,5 milioni di euro alle spalle anche del Sassuolo con 5,8.

Il ruolo dei procuratori

I dati sulle commissioni dei procuratori arriva proprio nel giorno in cui in casa Milan si discute del comportamento di Mino Raiola. Il manager avrebbe chiesto uno stipendio di 10 milioni di euro per il suo assistito Gigio Donnrarumma mandando su tutte le furie i fan rossoneri, che rischiano di trovarsi in una situazione simile nella prossima stagione con Romagnoli.