Blackout Inter-Cagliari e Verona-Lazio: comunicato ufficiale di Dazn

11/04/2021 18:16

Bufera su Dazn dopo i problemi che hanno impedito la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Utenti inferociti con la tv in streaming, che recentemente si è aggiudicata i diritti per la trasmissione di tutte le partite del prossimo campionato di serie A, come dimostrano le migliaia di messaggi indignati sui social. Un vero e proprio terremoto social, che ha costretto Dazn a scusarsi.

Dazn, il comunicato ufficiale

"Siamo molto dispiaciuti", si legge in una nota di scuse girata dalla tv in streaming all'Ansa. All'origine dei problemi, secondo Dazn, ci sarebbe stato il "fallimento dell'autenticazione di un partner esterno". Ecco il testo completo: Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione delle partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità".