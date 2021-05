Arbitri: E alla fine Orsato tornò all'Inter (in parte)

06/05/2021 11:48

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 9 maggio. Si rivede Maresca in un match importante come Fiorentina-Lazio, per Inter-Samp ecco finalmente Orsato, anche se solo al Var, mentre l'arbitro sarà Ayroldi. Il fischietto di Schio non aveva più rivisto i nerazzurri dall'episodio di Pjanic in Inter-Juve di tre anni fa. Il big-match Juve-Milan va a Valeri.



BENEVENTO – CAGLIARI h. 15.00

DOVERI

PRETI – TEGONI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE



FIORENTINA – LAZIO Sabato 08/05 h. 20.45

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO



GENOA – SASSUOLO h. 12.30

MARIANI

MONDIN – PAGNOTTA

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO



H. VERONA – TORINO h. 15.00

MASSA

LONGO – DEI GIUDICI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO



INTER – SAMPDORIA Sabato 08/05 h. 18.00

AYROLDI

RANGHETTI – PAGLIARDINI

IV: PATERNA

VAR: ORSATO

AVAR: VALERIANI



JUVENTUS – MILAN h. 20.45

VALERI

GIALLATINI – PERETTI

IV: SACCHI

VAR: CALVARESE

AVAR: PAGANESSI



PARMA – ATALANTA h. 15.00

GIUA

COLAROSSI – MIELE

IV: GARIGLIO

VAR: FOURNEAU

AVAR: LIBERTI



ROMA – CROTONE h. 18.00

SOZZA

SCARPA – DELLA CROCE

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO



SPEZIA – NAPOLI Sabato 08/05 h. 15.00

IRRATI

MELI – ALASSIO

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI



UDINESE – BOLOGNA Sabato 08/05 h. 15.00

SANTORO

CECCONI – ROSSI M.

IV: DI MARTINO

VAR: ABISSO

AVAR: BINDONI