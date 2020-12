Serafini: Se il Milan non ha capito obiettivo lo dico io

25/12/2020 08:44

Il basso profilo non ha più senso. Per Luca Serafini è un errore continuare a parlare del Milan come provvisoria capolista che dovrà sudare per entrare tra le prime quattro e sarebbe un errore anche da parte del club continuare a portare avanti questo ragionamento. Il giornalista esperto del mondo rossonero, nel suo editoriale per Milannews, ricorda come la squadra abbia polverizzato record in serie, superando ostacoli di ogni tipo e abbattendo lo scetticismo serpeggiante anche all'interno della stessa tifoseria milanista.

Dice Serafini