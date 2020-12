Pellegatti sicuro: Pioli è il 're Mida' del Milan

24/12/2020 19:05

È un Natale felice per Carlo Pellegatti e per tutti i tifosi del Milan. La squadra è prima in classifica e ha vinto un'altra partita memorabile ai danni della Lazio, difendendo con le unghie il primato in classifica. Il sorpasso dell'Inter può attendere e non è detto che si concretizzi sul serio.

Milan, l'analisi di Pellegatti

Sul suo canale Youtube, Pellegatti racconta le sensazioni provate dopo il match con la Lazio:

"Una squadra come questa ci regala delle magie. Sono arrivato a casa ieri tardi, non volevo lasciare San Siro, sono andato via a mezzanotte. Noi milanisti vogliamo goderci questo momento magico fino in fondo. Ritorniamo dopo un po' di anni difficili a rivivere un sogno e dobbiamo dire grazie a questi ragazzi, a questo allenatore".

Milan mai così amato

Quindi un interessante parallelismo con le squadre del passato:

"Raramente ricordo un Milan che si è fatto così tanto amare. Forse il Milan di Rocco, quello della stella di Liedholm, però questi si fanno amare in maniera particolare perché non mollano mai, perché lottano fino alla fine, regalando sempre un happy end come nei film di James Bond. Di chi è il merito? Anzitutto della società tornata coesa, sintonizzata con l'allenatore: a proposito, geniale e da 10 in pagella la scelta di proseguire con Pioli".

Il re Mida rossonero

Quindi una menzione speciale per il primo grande artefice della svolta: