Rigori: Nessuno come il Milan, un solo club a zero

26/12/2020 14:10

Non è un bel primato, anzi. E non è neanche la prima volta, guardando agli anni passati, che accade. Si è chiuso l'anno solare 2020, il campionato è in vacanza ma dopo le prime tredici giornate emerge un dato che fa riflettere. C'è una sola squadra in serie A che dall'inizio della stagione non ha usufruito neanche di un rigore (e sì che non sono mancate le situazioni in cui sarebbe stato lecito fischiarlo) e si tratta del Napoli.

Il Milan ha avuto 9 rigori, il Napoli nessuno

In testa a questa speciale graduatoria dopo le prime 13 giornate di serie A c'è il Milan di Pioli con 9 rigori a favore (anche se Ibra qualcuno ne ha sbagliato e così anche Kessie). Seconda piazza per la Juventus con 5 penalty, quindi terze a pari merito la Roma e il Sassuolo a 4. Lazio, Inter, Verona, Crotone e Torino sono fermi a 3. A due rigori ci sono: Sampdoria, Benevento, Atalanta, Fiorentina, Cagliari. Un solo rigore per Bologna, Genoa, Parma, Udinese e Spezia. Zero per il Napoli, unica formazione della massima serie a bocca asciutta.