Rigori Juve: Feltri attacca, il web risponde

12/07/2020 15:23

I rigori concessi alla Juve hanno fatto infuriare anche Vittorio Feltri. Si è dimesso da giornalista ma l'ex direttore di Libero quotidiano continua ad essere un fervente tifoso dell'Atalanta e su twitter ha commentato con rabbia e ironia il 2-2 di ieri a Torino.

Rigori Juve, la rabbia di Feltri

Feltri scrive sui social: "Meravigliosa Juventus che grazie a due rigori regalati è riuscita a pareggiare contro un’Atalanta superiore in tutto meno che nel favore dell’arbitro".

Rigori Juve, i tifosi bianconeri replicano a Feltri

Oltre 720 i commenti sui social in merito ai rigori e al parere di Feltri. Gli juventini non ci stanno: "Bisognerebbe conoscere il regolamento prima di scrivere... Comunque che bello vedervi ROSICARE..." o anche: "Quando li fischiano contro la Juventus invece va tutto bene? Coerenza..." oppure: "Regalati da chi? Il regolamento,purtroppo,è quello. Solo che quando li danno alla Juve non va più bene..."

Rigori Juve, la regola vale per tutti

C'è chi ricorda: "Lo stesso mani che la scorsa giornata hanno dato al Milan ormai il regolamento è questo e bisogna adattarsi". Un altro follower osserva: "D'accordo sulla splendida Atalanta, ma i rigori non sono inventati, se non ce ne davano 10 contro (con annesse ammonizioni, che ieri e ad altre squadre non ci sono state, lo scudetto era chiuso a febbraio, prima del lookdown".

Il web è un fiume in piena: "Avete voluto questo schifo? Ed ora muti, o sono rigori solo quando i palloni fanno coscia e braccio di De Light? Almeno ieri erano direttamente solo mani" e ancora: "Signor Feltri la Juventus "appartiene" a quel "potere" a cui lei non è mai andato contro , mai scritto contro ! Anzi ! La Juventus appartiene a quel potere che lei ha sempre difeso" e infine: "Quando il rigore è contro la Juve si parla di “applicazione corretta del regolamento”. Quando, invece, il rigore è a favore dei bianconeri le parole d’ordine sono: AIUTINO o REGALATO! La coerenza sta diventando utopica in questo meraviglioso mondo chiamato CALCIO!".