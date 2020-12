Orsato rivela la squadra per cui tifa

08/12/2020 15:36

E' stato appena eletto miglior arbitro del mondo per il 2020 dall' l'Iffhs, giudizio che ha trovato concordi tutti gli ex arbitri come Cesari e Marelli, ma per tanti tifosi - soprattutto di Inter e Napoli - è macchiato per sempre per la direzione di Inter-Juve di tre stagioni fa, con il mancato rosso a Pjanic in una gara che sarebbe risultata decisiva per lo scudetto. Per molti fan non dovrebbe arbitrare la Juve ed anche nell'ultimo derby di Torino ha scontentato sia i tifosi granata che quelli bianconeri. Ma per chi tifa Orsato? Fece scalpore Collina quando, dopo aver smesso di arbitrare, rivelò di tifare Lazio (suscitando polemiche infinite perchè proprio il fischietto di Viareggio fece giocare sotto il diluvio Perugia-Juve col successo degli umbri e lo scudetto alla Lazio) ma stavolta Orsato confessa quale è la sua squadra del cuore a carriera ancora in corso.

intervenendo a "Rigorosamente calcio" sull’emittente locale Tva Vicenza, in collegamento via Skype, Orsato (che è di Schio, provincia di Vicenza) ha detto, come si legge su gazzetta.it

Esasperatamente io seguo il Vicenza, ieri sera guardavo la partita, poi stamattina mi sono sentito con un messaggio con il dg Aic Gianni Grazioli (vicentino anche lui) e speravo arrivassero 'sti tre punti benedetti", spingiamo questo Vicenza, speriamo ci sia un’inversione nei risultati e che Di Carlo possa portare la squadra sempre più in alto, speriamo. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al Vicenza, forza Vicenza

Orsato attualmente viene utilizzato anche in serie B, la categoria dove gioca il "suo" Vicenza