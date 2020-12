Orsato eletto miglior arbitro del mondo, bufera social

06/12/2020 08:56

Ieri è stato impegnato nel derby di Torino, che ha portato con sè non poche polemiche, ma poche ore prima Daniele Orsato, arbitro internazionale della Sezione di Schio, era stato nominato miglior arbitro al mondo per il 2020 dell' l'Iffhs che tra le donne ha scelto la francese Stephanie Frappart, l'arbitro che ha diretto la Juve in Champions la settimana scorsa. Da quando esiste il premio, fondato nel 1987, sono quattro gli arbitri italiani ad averlo vinto. Pierluigi Collina lo ha vinto per 6 anni consecutivi, dal 1998 al 2003, poi è toccato a Rosetti, Rizzoli e Rocchi. La scelta di premiare Orsato però ha scatenato una bufera sui social.

Polemiche sui social per nomina Orsato

Fioccano le reazioni su twitter. C'è chi si concentra solo sul derby di ieri ("Indecente la direzione di gara. Manca 1 rigore per la Juve nel primo tempo, gol regolare e fuorigioco inventato a bonucci, rosso non dato a Lukic oltre a punizioni CLAMOROSE non date alla Juve"), e chi crede che sia bravo ma che non dovrebbe più arbitrare la Juve: "Buon arbitro, anzi ottimo. Ma con la Juve tutti hanno paura di sbagliare a favore dei bianconeri per non finire nell'immenso tritacarne antijuventino. È palese, su" o anche: "Orsato è un grande arbitro, concordo. Che poi non possa più arbitrare la Juve, per colpa dei dietrologi è sotto occhi di tutti. Anche lui è umano. Il fallo di Lukic era da rosso, tutta la vita. Ma in quegli attimi passano davanti gli insulti di Pjanic" oppure: "è un grande arbitro ma è anche un essere umano, la malata tifoseria antijuventina lo pressa e terrorizza. È evidente che se e quando sbaglia da un lato o dall’altro non lo fa per malafede. Però a questo punto non dovrebbe arbitrare la Juve".

C'è chi scrive: "Arbitro che non ha certamente bisogno di particolari commenti. Un fuoriclasse. Lo preferivo, a mio modesto parere, i primi anni. Eccelsa personalità e tecnica assoluta. Negli ultimi anni, però, mi è garbato meno. Rimane un top assoluto" e infine: "È un buonissimo arbitro senza dubbio ma non penso che sia lesa maestà dire che nel derby non è stato assolutamente all'altezza! Allo stesso modo in cui non lo era stato in quel famoso Inter-Juve (e non solo per il fallo di Pjanic) e in poche altre partite sia chiaro".