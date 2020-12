Lazio-Napoli, dove vederla e le formazioni

19/12/2020 16:20

Con ancora la rabbia per la sconfitta di San Siro con l'Inter ecco un'altra trasferta dura per il Napoli. Domani, nel posticipo delle 20.45, all'Olimpico c'è Lazio-Napoli con diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite – Telecronaca Riccardo Gentile; commento Daniele Adani; bordocampo Matteo Petrucci e Massimo Ugolini. Per i biancocelesti la chance di rientrare in corsa nella zona che conta della classifica, per il Napoli l'occasione di ritornare in zona-Champions da cui è appena uscito.

Lazio-Napoli, le scelte di Gattuso

Per Lazio-Napoli Gattuso deve fare a meno di Insigne, squalificato dopo gli insulti all'arbitro Massa, e di Mertens ko per almeno un mese. Senza il lungodegente Osimhen gioca Petagna centravanti con Lozano a sinistra e Politano a destra mentre Elmas entrerà a gara in corso. Ringhio è tentato dal dar fiducia a Fabian Ruiz come partner di Bakayoko mentre tra i pali ci sarà Ospina. Inzaghi crede nel riscatto dei suoi e si affida al duo d'attacco Caicedo-Immobile.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. ALL.: Gattuso.