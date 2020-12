Inzaghi, ultima spiaggia Napoli: Vedrete che reazione

19/12/2020 14:14

E' la cartina di tornasole per capire se la sua Lazio è in crisi. Simone Inzaghi aspetta risposte dalla gara di domani sera contro il Napoli, sa che gli ultimi risultati deludenti hanno raffreddato l'ambiente e vuole la vittoria contro una big per tornare nelle posizioni di vertice

Sarebbe importantissimo, in noi c'è un grandissimo spirito di rivalsa. Sappiamo che non può bastare 1 punto tra Verona e Benevento, c'è tutto il tempo per rientrare. In campionato ci manca qualche punto, ora sono sicuro che risponderemo coi fatti. Come è sempre stato in questi anni. Già con il Napoli abbiamo voglia di fare molto bene anche in campionato

Si parla di rinnovo che sfuma e di rapporti tesi col presidente Lotito ma Inzaghi chiarisce

Il rapporto con Lotito va oltre a quello classico tra allenatore e presidente. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Ma tra noi non c'è nessun problema, col presidente non c'è mai stato problema, sono 16-17 anni che lavoriamo insieme

Per Simone Inzaghi la Lazio può rientrare nella lotta di testa

Il tecnico della Lazio è ottimista

Abbiamo avuto problematiche aggiuntive, abbiamo avuto uomini importanti fuori tra cui Luiz Felipe, Immobile, Lazzari, Leiva, Milinkovic e tanti altri. Le assenze alla lunga hanno pesato. Ora molti giocatori sono rientrati, Abbiamo chiuso bene il percorso europeo, l'unica concentrazione ora è al campionato. Abbiamo ancora tempo per dire la nostra, già da domani voglio risposte. Il nostro focus è alla partita col Napoli, sarà difficile, si affrontano due ottime squadre, mancheranno giocatori importanti a entrambe, non dovremo commettere errori, gli episodi in questi match fanno la differenza

