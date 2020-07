Inter-Brescia, Biasin apre baule rimpianti: polemica social

02/07/2020 11:05

Inter-Brescia ha aperto il baule dei rimpianti per i simpatizzanti nerazzurri. Il 6-0 alle rondinelle è una conferma della qualità della rosa e delle tante frecce nell'arco di Conte. Davvero questa squadra non era da scudetto? Per Fabrizio Biasin, dichiarato tifoso interista, Inter-Brescia evoca pensieri tristi come scrive su twitter: "Con una vittoria in uno dei 2 scontri diretti con la Juve (tra l'altro vinti entrambi con merito dai bianconeri) oggi l'Inter sarebbe a soli 2 punti dalla vetta. Sapete cosa significa tutto ciò? 1) Basta una partita per fare la differenza. 2) Vincere è meglio che perdere".

Inter-Brescia acuisce i rimpianti dei tifosi

Dopo aver visto Inter-Brescia i tifosi replicano così: "Se avessimo vinto le 7 finali di Champions che abbiamo perso avremmo 9 Champions in bacheca. Non credi sia pazzesco? " o anche " sarebbe bastato pareggiarle .....in ogni caso senza errori arbitrali saremmo abbondantemente primi...." oppure: " Allora te la scrivo alla Boskov: "meglio vincere 6 partite 1 a 0, che vincere 1 partita 6 a 0!".

Inter-Brescia e tutti i punti persi per strada

I rimpianti sono tanti, c'è chi scrive: Eppure per giocarsi il titolo era sufficiente non buttare la vittoria a Firenze (1-1 al 91’), a Lecce (1-1 al 86’) ed eventualmente Sassuolo. Con questi 4/6 pt cambiava tutto, gli scontri diretti con Juve/Lazio si possono perdere", un altro osserva: " E che gli scudetti si vincono con le piccole".

C'è chi usa l'ironia: " Maledetti scontri diretti. Propongo un campionato senza mia incontrare la Juve,Fabrizio. Cos'è questa storia che bisogna giocarci contro due volte a campionato?" e chi chiosa: " Ognuno butta via i punti a modo suo. Nelle due partite la Juve ci è stata nettamente superiore ed ha meritato di vincere. La forbice si è ridotta ma c'è ancora".