Commovente messaggio di Suma a Gattuso

Si sofferma sul futuro di Calhanoglu e sulla salute di Gattuso Mauro Suma nel suo editoriale per Milannews. Il direttore di Milan Tv esorta il turco a chiudere quanto prima la telenovela contratto e scrive tra l'altro

So benissimo quanto vuoi restare, e penso che sia giusto che tu resti. Poi ci penserà la società, ci penserai tu. Non serve una lustrina per essere un uomo d'onore, si dice in un grande film. Ecco Calha, non serve una firma per essere uno da Milan. Lo si è e basta.

Poi Suma fa i suoi auguri di pronta guarigione a Gattuso

un altro dei figli di Milanello. Non c'è Milanista degno di essere definito tale che non stia soffrendo a vederlo in panchina in questo periodo. L'occhio di Gattuso si è chiuso per la prima volta in campo, a San Siro, con la nostra maglia. Milan-Lazio del settembre 2011. Quegli occhi hanno pianto, gioito, lottato, per i nostri colori. Li voglio, li vogliamo, aperti per sempre. Ci penserà anche Francesca da lassù a tenerlo aperto l'occhio di suo fratello. Che l'ha amata e protetta intensamente e fino in fondo, senza soste. Può essere ovunque Rino Gattuso, ma una parte di lui è e sarà sempre qui con noi. Il sogno di Natale è proprio questo: che si curi e che guarisca. Il prima possibile. Forza