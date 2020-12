Classifica anno solare: Juve solo quarta

25/12/2020 09:21

Con jil turno infrasettimanale di mercoledì si è chiuso l'anno solare della serie A: un 2020 che nessuno dimenticherà per tanti motivi. Lo stop al calcio per la pandemia, il calendario compresso, le vacanze ridotte, i ritiri appena abbozzati e i ritmi infernali di questa prima parte di stagione. Analizzando solo i risultati del 2020 la classifica che ne viene fuori fa emergere una sorpresa: la Juve campione d'Italia è solo quarta, con 65 punti appena due in più di Napoli e Lazio quinte mentre la Roma è settima con 62 punti in 35 partite.

Domina il Milan nel 2020

In testa a questa speciale classifica dell'anno c'è il Milan che da quando è arrivato Ibrahimovic - e grazie al lavoro di Pioli - ha fatto meglio di tutti con 79 punti in 35 partite. Secondo posto per l'Inter con 73 punti davanti all'Atalanta, terza con 69 punti. Queste a seguire tutte le altre posizioni dall'ottavo posto in giù (punti fatti e partite giocate)

58 [35] Sassuolo

50 [36] H. Verona

46 [35] Fiorentina

44 [35] Sampdoria

42 [34] Udinese

40 [35] Bologna

38 [35] Genoa

36 [35] Parma

30 [35] Cagliari

27 [35] Torino

20 [21] Lecce

18 [14] Benevento

11 [14] Spezia

11 [21] Brescia

09 [14] Crotone

08 [21] SPAL